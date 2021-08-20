Центры госуслуг 20 августа вернулись к обычному режиму работы после стабилизации эпидобстановки в Москве

Все столичные центры госуслуг «Мои документы» с 20 августа начали работать в обычном режиме. Предварительная запись для их посещения больше не требуется. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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Решение о возвращении работы центров госуслуг к штатному режиму связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в столице. Граждане, которые ранее оформили запись, могут прийти к указанному часу либо в другое удобное для себя время.

— Районные центры работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. При посещении офисов посетители и сотрудники по-прежнему обязаны носить маски. Также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, — говорится в сообщении.