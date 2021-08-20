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Центры госуслуг «Мои документы» вернулись к обычному режиму работы

Вечерняя Москваиещё 6
1 час назад

Все столичные центры госуслуг «Мои документы» с 20 августа начали работать в обычном режиме. Предварительная запись для их посещения больше не требуется. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Центры госуслуг 20 августа вернулись к обычному режиму работы после стабилизации эпидобстановки в Москве
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Решение о возвращении работы центров госуслуг к штатному режиму связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в столице. Граждане, которые ранее оформили запись, могут прийти к указанному часу либо в другое удобное для себя время.

— Районные центры работают ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. При посещении офисов посетители и сотрудники по-прежнему обязаны носить маски. Также рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, — говорится в сообщении.

Совсем скоро центры госуслуг «Мои документы» отметят юбилей. Специально к этому событию портал «Я дома» представил новую экспозицию проекта «Москва — с заботой об истории». Выставка показывает, как за последние десять лет изменились стандарты получения государственных услуг и документов.

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