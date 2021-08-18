Ледовый дворец в Ново-Переделкине ввели в эксплуатацию

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию Ледового дворца в районе Ново-Переделкино на западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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«Вблизи деревни Орлово введен в эксплуатацию новый Ледовый дворец с учебно-тренировочной ареной. В крытом катке общей площадью 13 тыс. кв. метров размещено четыре ледовых площадки, а также административная, техническая и коммерческая зоны», — рассказал Андрей Бочкарёв.

Как отметил заместитель мэра, здание строилось за счет средств инвестора и будет рассчитано на круглогодичную работу.

«Также создана парковка на 56 автомобилей, включая места для транспорта маломобильных людей. Для удобства посетителей вход в здание оборудован на одном уровне с тротуаром», — добавил Андрей Бочкарёв.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, на строительстве ледового катка ведомством проведены необходимые инспекционные проверки.

«По заданию комитета специалисты Центра экспертиз выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и материалов. Инструментальный контроль позволяет выявлять и устранять нарушения в процессе строительства. Кроме того, на площадке был установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», – отметил Игорь Войстратенко.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщал, что в 2021 году в столице построят пять ледовых дворцов и два футбольных поля.