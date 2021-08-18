Фонтан на Пушкинской площади капитально отремонтируют

На Пушкинской площади капитально отремонтируют фонтан 1949 года постройки, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт фонтана Пушкинский» по адресу: Пушкинская площадь, д. 2, Тверской район, Центральный административный округ Москвы», - говорится в сообщении.

Видео дня

Глава комитета Валерий Леонов, чьи слова приводятся в материале, отметил, что Пушкинский фонтан представляет комплекс из трех частей с общим бассейном. Проектными решениями предусмотрены наружные работы: замена гидроизоляции, покрытия днища и стенок фонтана, новое остекление световых фонарей, монтаж бортового камня из гранита по периметру чаши, заполнение швов герметиком.

Кроме того, под фонтаном расположено помещение насосной, там обновят стены, покрытие пола, установят новую дверь и заменят оборудование, в том числе системы отопления технических помещений фонтана по существующей схеме. Также будут сформированы обновленные внутренние сети и системы связи: контроль и управление доступом, система видеонаблюдения, охранная сигнализацию, автоматическая система пожарной сигнализации, оповещение и управление эвакуацией.

Леонов добавил, что технологический процесс включает в себя начальное наполнение чаши при запуске фонтана, рециркуляцию воды с механической очисткой от загрязнений, дезинфекцией хлорсодержащим реагентом и обеззараживание УФ-установками. В ходе работ запланирована замена технологического оборудования водоподготовки фонтана, в состав которого войдут узел наполнения и долива, контур очистки, замена насосного оборудования водной картины.