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Ликсутов рассказал о сроках запуска МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5

Москва24иещё 1
57 минут назад

Новую линию наземного метро МЦД-3 планируется запустить в начале 2023 года, МЦД-4 и МЦД-5 – в 2024 и 2025 годах соответственно, рассказал Москве 24 заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ликсутов рассказал о сроках запуска МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По поручению мэра Москвы мы активно работаем над запуском следующих диаметров. Впереди еще третий, четвертый и пятый диаметры. Запуск третьего запланирован на начало 2023 года, следующих – на 2024-й и 2025-й", – заявил он.

Ликсутов уточнил, что общая протяженность пяти маршрутов Московских центральных диаметров составит 375 километров, на них будут расположены 182 станции. МЦД позволит улучшить транспортную доступность 6,9 миллиона жителей 70 районов Москвы и 2,7 миллиона жителей 17 городов Московской области.

Общая нагрузка на столичную транспортную сеть снизится на 10–12%, а на метро и вокзалы – на 20%.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территорий у станций Красный Строитель, Покровское и Котляково МЦД-2. Отмечается, что в будущем станция Котляково станет пересадочной на одноименную станцию Павелецкого направления МЖД.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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