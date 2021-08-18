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Трамвай соединит Метрогородок и метро "Измайловская" в Москве

Российская Газета
1 час назад

В трамвайной сети столицы может появиться еще одна линия - она соединит Метрогородок со станцией метро "Измайловская" и обеспечит транспортное сообщение для жителей нескольких районов города. Об этом рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Трамвай соединит Метрогородок и метро "Измайловская"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Линия планируется хордовой - она пройдет от Метрогородка по улицам Николая Химушина, Монтажной, 3-й Парковой, соединится с линией по Первомайской улице и дойдет до метро "Измайловская". Ожидаем, что этим участком ежедневно будут пользоваться около 65 тысяч пассажиров. Жители востока Москвы получат принципиально новую и востребованную транспортную связь между районами. Окончательное решение будут принимать жители через публичные слушания", - сообщил Ликсутов.

Как отмечают в департаменте транспорта, планировать новые трамвайные линии позволяет интенсивное обновление парка. До конца 2022 года в городе начнут работать еще 74 трехсекционных и 130 односекционных состава.

Инновационные трамваи многофункциональны, они низкопольные есть места для маломобильных пассажиров, кнопки связи с водителем, а также современная система климат-контроля, разъемы USB и TYPE-C для зарядки гаджетов, крепления для велосипедов и медиаэкраны.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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