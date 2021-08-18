Трамвай соединит Метрогородок и метро "Измайловская"

"Линия планируется хордовой - она пройдет от Метрогородка по улицам Николая Химушина, Монтажной, 3-й Парковой, соединится с линией по Первомайской улице и дойдет до метро "Измайловская". Ожидаем, что этим участком ежедневно будут пользоваться около 65 тысяч пассажиров. Жители востока Москвы получат принципиально новую и востребованную транспортную связь между районами. Окончательное решение будут принимать жители через публичные слушания", - сообщил Ликсутов.