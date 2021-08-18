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Москвичам выписали штрафов на 20 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов

Москва24иещё 5
1 час назад

Суды в Москве оштрафовали горожан на сумму более 20 миллионов рублей. Они вернулись с отдыха из-за границы и не предоставили сведения о ПЦР-тестах на коронавирус. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор.

Москвичей оштрафовали на 20 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

"Несмотря на информирование граждан, вернувшихся из зарубежных поездок, об обязательности прохождения тестирования и внесения результатов на ЕПГУ, доступность тестирования в Москве, постоянное расширение пунктов забора биоматериала и сети лабораторий, выполняющих ПЦР-исследования на COVID-19, около 2% граждан, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют указанные требования", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с 1 августа 2020 года ведомство направило почти восемь тысяч уведомлений для составления протокола об административном правонарушении.

В Роспотребнадзоре считают, что эти люди "представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих". Ранее Роспотребнадзор опечатал Кальянную на Лужнецкой набережной за нарушения антиковидных мер.

Новости Москвы,Роспотребнадзор,
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