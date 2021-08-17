В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Синоптик рассказал, когда в Москве спадет жара

Москва24иещё 2
30 минут назад

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что жара в столице во второй половине недели сменится незначительным понижением температуры и легкими осадками. Об этом сообщает "Интерфакс".

Синоптик назвал сроки окончания жары в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"Изменения погоды ждать уже совершенно недолго. Вот эта жаркая погода была обусловлена отрогом высокого давления с центром восточнее европейской территории, на Урале, а по западной периферии этого антициклона перемещаются очень жаркие воздушные массы из Средней Азии, из Туркменистана. Но с Северо-Запада неуклонно наступает область низкого давления, циклоническая область, наиболее заметно ощущение циклона проявится в СЗФО", – рассказал Вильфанд.

По словам специалиста, в среду, 18 августа, температура в Москве сохранится на уровне 27 до 29 градусов тепла, несмотря на облачную погоду и легкий дождь в первой половине дня. Однако в четверг в городе станет заметно холоднее, придут сильные дожди, уточнил метеоролог.

В пятницу, 20 августа, в Москве, как уточнил синоптик, ожидается повышение температуры до 24–26 градусов, но небольшие осадки и облачная погода продолжат держаться в столице. В выходные температура воздуха снова упадет до 20–25 градусов. Ранее сообщалось, что температура в столице уже поднялась до 30 градусов и продолжает расти. Штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин рассказал, что 17 августа – самый жаркий день из всех оставшихся летних.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители