К вечеру среды, 18 августа, в столицу придет сильный ветер, град и ливни. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

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Эксперт пообещал москвичам более трети месячной нормы осадков за один вечер. Тишковец отметил, что в первой половине дня «ничто не будет предвещать "камней" с неба», однако позднее к городу подойдет холодный атмосферный фронт с запада. Он будет сопровождаться кучево-дождевыми грозовыми облаками-двенадцатитысячниками, которые приводят к интенсивному ливню.

Примерно за час в столице может выпасть два ведра воды на квадратный метр. Согласно прогнозу, максимальное количество осадков придется на шесть-семь часов вечера. В это время возможны подтопления. Вместе с дождем в Москву придет мозаичный град диаметром до двух сантиметров, а также порывы ветра до 23 метров в секунду и более.