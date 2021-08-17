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Названы самые оригинальные имена для новорожденных в Москве

Мослентаиещё 7
1 час назад

Жители Москвы в 2021 году дали своим детям такие оригинальные имена, как Зевс, Тесей, Енисей, Байкал, а также Байден. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичных ЗАГСов.

Названы самые оригинальные имена для новорожденных в Москве
Фото: Gigin Krishnan / UnsplashGigin Krishnan / Unsplash

По данным пресс-службы, москвичи творчески подходят к выбору имени для ребенка, вкладывая в него что-то значимое для них самих. Одной из причин родители называют желание дать новорожденному уникальный жизненный путь.

Также в этом году в столице детям давали такие имена, как Элтон, Чарльз, Марк Фредерико, Форрест, Златогор, Лучезар, Радосвет, Светломир, Кай, Герда, Каель Инвокер, Мирана и Лунара.

«Родители девочек также называют малышек именами популярных исполнителей или личностей, например, Мадонна, Донателла, Пенелопа, Кайли В Москве зарегистрированы такие имена, как Джульетта, Мальвина, Ариэль, Фиона. Одну девочку назвали Малиной», — добавили в пресс-службе.

Ранее москвич назвал свою дочь Психосоматикой. Объясняя свой выбор, россиянин отметил, что его удивил возникший общественный резонанс, вызванный желанием дать такое имя своему ребенку.

«Имя Психосоматика олицетворяет гармонию души и тела. В настоящее время это очень важно», — объяснил отец девочки.

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