На улицы Москвы вышел 700-й электробус

На улицы Москвы со вторника, 17 августа, вышел юбилейный, 700-й электробус, который был выпущен новым сборочным центром КАМАЗ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Фото: Блог Сергея Собянина / YouTube Блог Сергея Собянина / YouTube

«Московские электробусы обслуживают 56 маршрутов. За три года работы они прошли больше 40 миллионов километров и перевезли свыше 100 миллионов пассажиров», — отметил градоначальник.

По его словам, электробусы являются наиболее экологически чистым видом городского транспорта. Они оснащены USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем для удобства пассажиров.

Мэр уточнил, что 700-й электробус был приобретен на средства, полученные бюджетом города от размещения «зеленых» облигаций. Собянин подметил, что до конца 2021 года парк «Мосгортранса» пополнят еще 300 «зеленых» инновационных машин.