В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

На улицы Москвы вышел 700-й электробус

Мослента
1 час назад

На улицы Москвы со вторника, 17 августа, вышел юбилейный, 700-й электробус, который был выпущен новым сборочным центром КАМАЗ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

На улицы Москвы вышел 700-й электробус
Фото: Блог Сергея Собянина / YouTubeБлог Сергея Собянина / YouTube

«Московские электробусы обслуживают 56 маршрутов. За три года работы они прошли больше 40 миллионов километров и перевезли свыше 100 миллионов пассажиров», — отметил градоначальник.

По его словам, электробусы являются наиболее экологически чистым видом городского транспорта. Они оснащены USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем для удобства пассажиров.

Мэр уточнил, что 700-й электробус был приобретен на средства, полученные бюджетом города от размещения «зеленых» облигаций. Собянин подметил, что до конца 2021 года парк «Мосгортранса» пополнят еще 300 «зеленых» инновационных машин.

Ранее, в мае, стало известно, что в Москве протестируют электробус-гармошку. Он имеет на 50 мест больше, чем обычный автобус. Кроме того, он полностью экологичный, поскольку работает на электроэнергии.

Новости Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители