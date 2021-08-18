Еще 3029 пациентов вылечились от COVID в Москве

«В Москве выявлено 1 тыс. 590 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 667 человек. На ИВЛ находятся 330 человек. В городе выздоровели еще 3 тыс. 29 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 млн 417 тыс. 825. В столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19», - говорится в сообщении.