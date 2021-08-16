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В Москве после реконструкции открылся Большой Каменный мост

Вести Подмосковьяиещё 2
1 час назад

В Москве после капитального ремонта открылся Большой Каменный мост. Кроме того, продолжается комплексное благоустройство на острове Балчуг – реконструкция четырех набережных и Репинского сквера. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

В Москве после реконструкции открылся Большой Каменный мост
Фото: Сергей Собянин / ВКонтактеСергей Собянин / ВКонтакте

«Готовимся открыть дом культуры «ГЭС-2» в отреставрированном здании исторической электростанции. Увидеть всю эту красоту можно с Большого Каменного моста. Сегодня он полностью открылся после капитального ремонта», — отметил Собянин.

Ремонт моста шел без остановок в связи с тем, что он является одной их важнейших «транспортных артерий в центре Москвы». Большой каменный мост был построен в 1938 году по проекту архитекторов Владимира Щуко, Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса и с тех пор ни разу глобально не реконструировался.

Ремонт Большого каменного моста в центре Москвы реализовали по программе по повышению надежности инженерных сооружений города. Ранее мы сообщали, что реконструкцию Репинского сквера планируют завершить ко Дню города, который в этом году отмечается 11-12 сентября.

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