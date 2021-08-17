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2006 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

РИАМОиещё 1
1 час назад

За минувшие сутки в столице выявили 2006 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 545 654 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

2006 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: ТАССТАСС

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.

Ранее в Москве отменили обязательную удаленку для 30% сотрудников предприятий и организаций. Ослабление антиковидных ограничений стало возможным из-за улучшения эпидситуации в городе.

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