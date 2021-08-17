2006 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

За минувшие сутки в столице выявили 2006 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 545 654 случая заболевания, сообщает московский оперштаб.

В городе идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. На сегодняшний день сделать прививку можно в городских поликлиниках, мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная и длится около 40 минут.