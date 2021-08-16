Горнолыжный кластер откроют в Москве в 2022 году

В начале 2022 года в Москве должен начать работу «уникальный объект» — горнолыжный кластер на Воробьёвых горах. Стройка находится в активной фазе, сообщили в Стройкомплексе.

Фото: ИА Regnum ИА Regnum

По словам главы Департамента строительства Рафика Загрутдинова, на территории горнолыжного кластера, построенного по мировым стандартам, можно будет проводить международные соревнования.

Загрутдинов уточнил, что за счет столичного бюджета возводятся три горнолыжные трассы длиной 250, 170 и 325 метров, лыжный трамплин К-40 и объекты инфраструктуры.