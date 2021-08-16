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Горнолыжный кластер в Москве откроют в начале 2022 года

ИА Regnum
59 минут назад

В начале 2022 года в Москве должен начать работу «уникальный объект» — горнолыжный кластер на Воробьёвых горах. Стройка находится в активной фазе, сообщили в Стройкомплексе.

Горнолыжный кластер откроют в Москве в 2022 году
Фото: ИА RegnumИА Regnum

По словам главы Департамента строительства Рафика Загрутдинова, на территории горнолыжного кластера, построенного по мировым стандартам, можно будет проводить международные соревнования.

Загрутдинов уточнил, что за счет столичного бюджета возводятся три горнолыжные трассы длиной 250, 170 и 325 метров, лыжный трамплин К-40 и объекты инфраструктуры.

ИА REGNUM ранее сообщало, что горнолыжный кластер «Воробьёвы горы» в Москве откроют к концу 2021 года.

Новости Москвы,ИА REGNUM,
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