Москвичам пообещали 32-градусную жару

В Москве во вторник, 17 августа, ожидается до 32 градусов тепла, пообещали синоптики. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва» Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Из-за жаркой погоды в столице объявлен «желтый» уровень опасности с 10:00 до 16:00.

Рекордное 17 августа по теплу в столице было в 1954-м году, тогда температура поднялась до 33,5 градуса, заявили в метеобюро города, сообщает «Интерфакс».

По словам синоптиков, лето 2021-го в Москве на четыре градуса теплее климатической нормы. Также уточняется, что этим летом было две волны жары: в июне и июле. Тогда температура поднималась выше 30 градусов и вводился «оранжевый» уровень опасности.