В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Москвичам пообещали 32-градусную жару

Lenta.ruиещё 14
1 час назад

В Москве во вторник, 17 августа, ожидается до 32 градусов тепла, пообещали синоптики. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам пообещали 32-градусную жару
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Из-за жаркой погоды в столице объявлен «желтый» уровень опасности с 10:00 до 16:00.

Рекордное 17 августа по теплу в столице было в 1954-м году, тогда температура поднялась до 33,5 градуса, заявили в метеобюро города, сообщает «Интерфакс».

По словам синоптиков, лето 2021-го в Москве на четыре градуса теплее климатической нормы. Также уточняется, что этим летом было две волны жары: в июне и июле. Тогда температура поднималась выше 30 градусов и вводился «оранжевый» уровень опасности.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномально теплая погода на территории России сохранится до середины недели. Синоптик отметил, что в европейской части страны наиболее высокие аномалии наблюдаются в Приволжском федеральном округе, на востоке Северо-Кавказского и Южного федерального округа.

Новости Москвы,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители