В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Собянин назвал развитие транспорта в Москве одной из главнейших задач

Мослента
1 час назад

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в столице продолжается развитие транспортной системы.

Собянин назвал развитие транспорта одной из главнейших задач
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на пандемию, несмотря на сложности, Москва продолжает развивать транспортную систему, чтобы обеспечить москвичей качественным транспортом, быстрым, удобным», — сказал градоначальник, добавив, что на данный момент это является важнейшим направлением работы столичных властей.

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова, в столице прежде всего развивают рельсовый транспорт.

Ранее Собянин раскрыл подробности строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург. Он отметил, что ВСМ, план строительства которой был согласован в начале августа, интегрируют с третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3).

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители