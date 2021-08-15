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Три станции МЦД‑2 реконструируют в Москве

РИАМОиещё 7
1 час назад

Столичные власти утвердили проект развития территорий возле станций Серп и Молот, Москва-Товарная и Калитники второго Московского центрального диаметра. Проект предусматривает реконструкцию железнодорожных станций и создание ТПУ «Серп и Молот», сообщается на официальном сайте мэра города.

Три станции МЦД‑2 реконструируют в Москве
Фото:  сайт мэра Москвы сайт мэра Москвы

Развитие данных территорий улучшит транспортную доступность столичных районов Нижегородский и Таганский. По ее словам, на территории бывшего завода в настоящее время создают современный квартал.

Кроме того, проект предусматривает реконструкцию внеуличных пешеходных переходов возле станций Калитники и Москва-Товарная. Это позволит сделать платформы безопаснее и комфортнее для пассажиров. На ближайших улицах расположатся велодорожки, остановки общественного транспорта и другая инфраструктура.

Транспортно-пересадочный узел «Серп и Молот» позволит связать второй и четвертый Московские центральные диаметры. Оттуда также можно будет перейти на станции метро «Площадь Ильича» и «Римская».

Новости Москвы,Строительство,Правительство Москвы,
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