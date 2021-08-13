Станцию метро «Пушкинская» в Москве затопило. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает Telegram-канал «Москва».
В комментариях подписчики паблика отмечают, что дождя сегодня в столице не было.
Утверждается, что пассажирам приходится перепрыгивать через лужи.
Ранее, 28 июня, сообщалось, что накрывший Москву «суперливень» затопил станцию метро «Ясенево», в связи с этим движение поездов на участке решили приостановить.
В целях обеспечения безопасности пассажиров движение поездов между станциями «Теплый Стан» и «Новоясеневская» приостанавливали для налаживания ситуации.