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Станцию метро «Пушкинская» в Москве затопило

Мослента
10 минут назад

Станцию метро «Пушкинская» в Москве затопило. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщает Telegram-канал «Москва».

Станцию метро «Пушкинская» в Москве затопило
Фото: Telegram-канал «Москва»Telegram-канал «Москва»

В комментариях подписчики паблика отмечают, что дождя сегодня в столице не было.

Утверждается, что пассажирам приходится перепрыгивать через лужи.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что накрывший Москву «суперливень» затопил станцию метро «Ясенево», в связи с этим движение поездов на участке решили приостановить.

В целях обеспечения безопасности пассажиров движение поездов между станциями «Теплый Стан» и «Новоясеневская» приостанавливали для налаживания ситуации.

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