Москвичи поспорили о пленных немцах и построенных ими домах

Фото старых домов в районе Измайлово натолкнуло москвичей на спор о пленных немцах. Снимок опубликовали в Facebook-группе «Москва Моя».

Фото: страница «МОСКВА МОЯ» в Facebook страница «МОСКВА МОЯ» в Facebook

Автор поста заинтересовался, кто построил дома на 6-й Парковой улице и в ее окрестностях. Москвич назвал здания очень красивыми и отметил, что некоторые утверждают, будто они построены пленными немцами. «Это реально так? А кто автор проекта этих домов? Кто архитектор?» — спросил он у подписчиков.

Мнения в комментариях разделились. Кто-то ответил, что пленные немцы оставались в Москве до 1950-х годов и, действительно, могли успеть построить много домов. Несколько юзеров утверждали, что в районе даже был «немецкий квартал». В ответ на это некоторые возразили, что пленные уехали раньше и дома в Измайлово были возведены советскими людьми.

«Никакие пленные немцы ничего в СССР не строили по причине того, что не были строителями», — заметил один из юзеров.

Он сказал, что иностранцы короткое время использовались как неквалифицированная рабочая сила, но в основном все дома в Москве проектировались отечественными архитекторами и возводились советскими рабочими.