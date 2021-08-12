В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Погода в Москве: Синоптик пообещал прекращение дождей в Москве к выходным

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Сильные дожди в Москве будут идти в четверг, максимум в пятницу. Об этом рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик пообещал прекращение дождей к выходным
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня и максимум завтра это какие-то локальные дожди еще возможны. А с наступлением выходных погода наладится благодаря влиянию антициклона. Обойдется без осадков, солнечно, и ночью температура воздуха будет колебаться от +10 до +15 градусов, днем — +20–25», — сказал метеоролог газете «Известия».

По прогнозам, в воскресенье температура воздуха в столице может прогреться до +21–26 градусов, резюмировал он.

Четверг стал самым дождливым в Москве с начала лета. Несмотря на то что сутки 12 августа еще не завершились, день уже стал самым дождливым в текущем сезоне. На ВДНХ только за прошедшую ночь выпало 25 мм осадков, на Балчуге — 19 мм. Ранее лидером по осадкам были сутки 28 июня с количеством осадков на ВДНХ 20 мм, на Балчуге — 18,9 мм.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители