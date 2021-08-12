Москва оценила пользу от заброшенной земли

Власти Москвы оценили пользу от заброшенных участков земли в городе, которые освоили девелоперы за последнее десятилетие. На территории бывших промзон построили миллионы квадратных метров нового жилья, сообщил «Интерфакс» 12 августа со ссылкой на главу департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина.

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По данным московского чиновника, с 2011 года на площадках заводов и других предприятий, которые давно не функционируют, построили и ввели в эксплуатацию 27,8 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 18,8 миллиона «квадратов» квартир. Полностью рекультивированы или в процессе подготовки под новое использование более 6,5 тысячи гектаров экс-промзон.

«Развитие бывших производственных площадок позволяет реализовывать проекты комплексной застройки и создавать комфортные жилые районы со всей необходимой социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой», — отметил Левкин.

Наиболее успешными проектами освоения заброшенных площадок стали «ЗИЛ», «Серп и Молот», «Грайвороново», «Силикатные улицы», «Дегунино-Лихоборы», «Огородный проезд», «Октябрьское поле», «Южное Очаково», назвал примеры руководитель столичного департамента по градостроительству.