Московский полумарафон перенесли из-за ситуации с COVID-19

«Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на нашу жизнь, и, к сожалению, последние два года мы находимся в состоянии турбулентности. Эпидемиологическая ситуация стабилизируется, но остаётся по-прежнему сложной. При планировании забегов мы исходим из наилучших прогнозов, но в этом году смогли провести только четыре старта», — заявил основатель Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.