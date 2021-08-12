В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Московский полумарафон вновь перенесли

RT на русскомиещё 3
44 минуты назад

Московский полумарафон, запланированный на 22 августа, перенесли на 24 октября.

Московский полумарафон перенесли из-за ситуации с COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщается на сайте «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Бегового сообщества.

Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой и рекомендациями региональных властей.

Кроме того, отменён Красочный забег, который должен был состояться 15 августа.

Ночной забег, намеченный на 10 сентября, переносится на 9 октября.

«Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на нашу жизнь, и, к сожалению, последние два года мы находимся в состоянии турбулентности. Эпидемиологическая ситуация стабилизируется, но остаётся по-прежнему сложной. При планировании забегов мы исходим из наилучших прогнозов, но в этом году смогли провести только четыре старта», — заявил основатель Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

По его словам, организаторы были вынуждены внести изменения в график мероприятий.

Новости Москвы,Дмитрий Тарасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители