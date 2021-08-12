Два подростка проехались по Московской Кольцевой Автодороге на велосипедах. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».

На кадрах, снятых очевидцами видно, как два парня, игнорируя правила дорожного движения ездят среди автомобилей на МКАД. Велосипедисты безалаберно перестраиваются с одной полосы на другую, обгоняют медленно движущиеся автомобили с разных сторон.