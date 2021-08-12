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Подростки прокатились на велосипедах по МКАД и попали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Два подростка проехались по Московской Кольцевой Автодороге на велосипедах. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».

На кадрах, снятых очевидцами видно, как два парня, игнорируя правила дорожного движения ездят среди автомобилей на МКАД. Велосипедисты безалаберно перестраиваются с одной полосы на другую, обгоняют медленно движущиеся автомобили с разных сторон.

Стоит отметить, что согласно правилам дорожного движения велосипеды должны двигаться только по крайней правой полосе проезжей части, по возможности правее, в один ряд. Допускается движение по обочине, если это не создаёт помех пешеходам.

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