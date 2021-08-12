Москва вошла в тройку городов с лучшей транспортной системой

Российская столица уступила только Сингапуру и Пекину. В предыдущем подобном исследовании, вышедшем три года назад, в июне 2018 года, Москва занимала шестое место.

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Рассматривались города с населением более 5 млн человек, валовым региональным продуктом (ВРП) на душу населения свыше $10 тыс., количеством автомобилей более 150 на 1 тысячу человек.

Москве, чтобы улучшить позиции в дальнейшем, надо увеличивать стоимость использования автомобиля в городе, разобраться со скоростным режимом в черте столицы, развивать велосипедную инфраструктуру и улучшать мобильное приложение, касающееся транспортных услуг, сказали РБК авторы исследования.