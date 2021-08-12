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Москва вошла в топ-3 международного рейтинга транспортной системы городов

Говорит Москваиещё 8
1 час назад

Российская столица уступила только Сингапуру и Пекину. В предыдущем подобном исследовании, вышедшем три года назад, в июне 2018 года, Москва занимала шестое место.

Москва вошла в тройку городов с лучшей транспортной системой
Фото: ТАССТАСС

Рассматривались города с населением более 5 млн человек, валовым региональным продуктом (ВРП) на душу населения свыше $10 тыс., количеством автомобилей более 150 на 1 тысячу человек.

Москве, чтобы улучшить позиции в дальнейшем, надо увеличивать стоимость использования автомобиля в городе, разобраться со скоростным режимом в черте столицы, развивать велосипедную инфраструктуру и улучшать мобильное приложение, касающееся транспортных услуг, сказали РБК авторы исследования.

За последние три года Москва расширила системы метро, увеличила выделенные полосы для общественного транспорта, внедрила экспресс-маршруты автобусов и сеть наземных маршрутов автобусов «Магистраль». Также столица вошла в тройку городов — лидеров по времени ожидания поезда в метро (1,5 минуты в час пик), скорости движения общественного транспорта (около 21 км/ч в час пик) и доле выделенных полос (6,5% против 2,3% в среднем). Москва также улучшила положение по физической доступности транспортной инфраструктуры, поднявшись с двенадцатого на шестое место.

Новости Москвы,РБК,Сингапур,
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