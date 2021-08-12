Москвичей предупредили о возвращении жары

"Ансамблевый прогноз показывает, что вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне +28 градусов, на следующей неделе существует. Тут нельзя сказать, что прогноз, но есть вероятность. В начале следующей недели может быть +25, 27 градусов, может быть до +29 градусов. Я бы не стал прощаться с летом. Зачем это делать заранее? Тепло бывает и в начале сентября. Редко, но бывает", — сказал Вильфанд.