Москвичей предупредили о возвращении жары

Жителям столичного региона посоветовали не прощаться преждевременно с летом. Тем более, что теплая погода может стоять и в начале сентября.
С начала следующей недели их определенно ждет умеренно высокая температура, сообщает телеканал "360". Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Ансамблевый прогноз показывает, что вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне +28 градусов, на следующей неделе существует. Тут нельзя сказать, что прогноз, но есть вероятность. В начале следующей недели может быть +25, 27 градусов, может быть до +29 градусов. Я бы не стал прощаться с летом. Зачем это делать заранее? Тепло бывает и в начале сентября. Редко, но бывает", — сказал Вильфанд.
Он подчеркнул, что прогноз был сделан для столичного региона, передает РИА "Новости".
"Прощальный поцелуй" лета на грядущие выходные жителям столицы и Московской области ранее пообещал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.