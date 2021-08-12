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Москвичей призвали не прощаться с летом

Газета.Ruиещё 3
17 минут назад

Жителям столичного региона посоветовали не прощаться преждевременно с летом. Тем более, что теплая погода может стоять и в начале сентября.

Москвичей предупредили о возвращении жары
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С начала следующей недели их определенно ждет умеренно высокая температура, сообщает телеканал "360". Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Ансамблевый прогноз показывает, что вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне +28 градусов, на следующей неделе существует. Тут нельзя сказать, что прогноз, но есть вероятность. В начале следующей недели может быть +25, 27 градусов, может быть до +29 градусов. Я бы не стал прощаться с летом. Зачем это делать заранее? Тепло бывает и в начале сентября. Редко, но бывает", — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что прогноз был сделан для столичного региона, передает РИА "Новости".

"Прощальный поцелуй" лета на грядущие выходные жителям столицы и Московской области ранее пообещал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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