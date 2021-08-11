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Тестирование системы Face Pay запустили в метро Москвы

РИАМО
1 час назад

На Филевской линии Мосметро в тестовом режиме заработала система оплаты проезда по лицу Face Pay, сообщает «Москва 24».

Тестирование системы Face Pay запустили в метро
Фото: ТАССТАСС

«Сейчас тестирование проходит только на Филевской линии, в нем участвует более тысячи пассажиров. В ближайшее время мы сможем масштабировать этот сервис на другие линии», – сказала замглавы пресс-службы департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.

Она добавила, что данный сервис уже прошел тестирование среди сотрудников подземки: в метро по лицу проходят свыше 60 тыс. сотрудников.

По ее словам, московское метро занимает первое место в мире по числу способов оплаты. Благодаря этому за последние годы удалось снизить очереди в разы.

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