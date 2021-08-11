Тестирование системы Face Pay запустили в метро

На Филевской линии Мосметро в тестовом режиме заработала система оплаты проезда по лицу Face Pay, сообщает «Москва 24».
«Сейчас тестирование проходит только на Филевской линии, в нем участвует более тысячи пассажиров. В ближайшее время мы сможем масштабировать этот сервис на другие линии», – сказала замглавы пресс-службы департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.
Она добавила, что данный сервис уже прошел тестирование среди сотрудников подземки: в метро по лицу проходят свыше 60 тыс. сотрудников.
По ее словам, московское метро занимает первое место в мире по числу способов оплаты. Благодаря этому за последние годы удалось снизить очереди в разы.