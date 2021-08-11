Тестирование системы Face Pay запустили в метро

«Сейчас тестирование проходит только на Филевской линии, в нем участвует более тысячи пассажиров. В ближайшее время мы сможем масштабировать этот сервис на другие линии», – сказала замглавы пресс-службы департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.