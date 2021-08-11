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Москвичам пообещали самый «мокрый» день за 20 лет

Мослента
51 минуту назад

Предстоящий четверг, 12 августа, может стать самым «мокрым» днем августа в Москве за последние 20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.

Москвичам пообещали самый «мокрый» день за 20 лет
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»Андрей Никеричев / АГН «Москва»

По предварительным оценкам, в этот день в столице выпадет до 40 процентов месячной нормы осадков.

«Все прогностические модели говорят о том, что в четверг в Москве дождей будет много и даже очень много», — отметила синоптик, пообещав, что на следующий день в столичном регионе выпадет от 20 до 30 миллиметров осадков при месячной норме в 82 миллиметра.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в 2021 году в Москве ожидается несколько периодов бабьего лета, а также красивая продолжительная золотая осень, так как почва получила достаточно влаги. Осенью обязательно наступит обещанный период бабьего лета, однако перед этим жителям столицы сначала придется столкнуться с холодами.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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