Москвичам пообещали самый «мокрый» день за 20 лет

«Все прогностические модели говорят о том, что в четверг в Москве дождей будет много и даже очень много», — отметила синоптик, пообещав, что на следующий день в столичном регионе выпадет от 20 до 30 миллиметров осадков при месячной норме в 82 миллиметра.