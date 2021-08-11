Москвичи на полярных станциях примут участие в онлайн-голосовании в сентябре

Сотрудники антарктической станции «Новолазаревская» смогут проголосовать на сентябрьских выборах за полярным кругом благодаря дистанционному электронному голосованию (ДЭГ). Об этом в эфире телеканала «Москва 24» рассказал руководитель российской антарктической экспедиции Александр Клепиков.
«Для участников таких экспедиций, как экспедиции в Арктике, Антарктике, электронное голосование является прекрасной альтернативой обычно используемому способу голосования. Мы поддерживаем своих сотрудников в желании проголосовать дистанционно. Это современный способ голосования. Нам впервые в этом году от правительства Москвы поступило предложение проголосовать электронным способом для наших зимовщиков, являющихся жителями Москвы, и вот мы воспользовались такой возможностью», - сказал Клепиков.
Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование.