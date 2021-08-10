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В Московском зоопарке родился детеныш овцебыка

Газета.Ru
1 час назад

В Московском зоопарке во вторник, 10 августа, появился на свет теленок овцебыка женского пола, сообщает агентство "Москва".

В Московском зоопарке родился детеныш овцебыка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводит сайт kp.ru, девочка абсолютно здорова и хорошо развита. В ближайшие несколько месяцев она будет питаться молоком, а потом ее переведут на "взрослую" еду.

Для безопасности новорожденную и ее маму Полину зоологи перевели в отдельный вольер.

Овцебыков в России расселяют на территории Крайнего Севера, их самым крупным ареалом обитания является полуостров Таймыр. На 2019 год их численность оценивалась в пять-шесть тысяч голов, катастрофически сократившись за два года до этого. Зоологи считают, что причина этому - хищническое истребление животных браконьерами. Ранее в пермском зоопарке родился детеныш яванских лангуров.

Новости Москвы,АГН "Москва",
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