В Московском зоопарке родился детеныш овцебыка

В Московском зоопарке во вторник, 10 августа, появился на свет теленок овцебыка женского пола, сообщает агентство "Москва".
По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводит сайт kp.ru, девочка абсолютно здорова и хорошо развита. В ближайшие несколько месяцев она будет питаться молоком, а потом ее переведут на "взрослую" еду.
Для безопасности новорожденную и ее маму Полину зоологи перевели в отдельный вольер.
Овцебыков в России расселяют на территории Крайнего Севера, их самым крупным ареалом обитания является полуостров Таймыр. На 2019 год их численность оценивалась в пять-шесть тысяч голов, катастрофически сократившись за два года до этого. Зоологи считают, что причина этому - хищническое истребление животных браконьерами. Ранее в пермском зоопарке родился детеныш яванских лангуров.