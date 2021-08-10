В Московском зоопарке родился детеныш овцебыка

В Московском зоопарке во вторник, 10 августа, появился на свет теленок овцебыка женского пола, сообщает агентство "Москва".

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводит сайт kp.ru, девочка абсолютно здорова и хорошо развита. В ближайшие несколько месяцев она будет питаться молоком, а потом ее переведут на "взрослую" еду.

Для безопасности новорожденную и ее маму Полину зоологи перевели в отдельный вольер.