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Погода в Москве: Ливни с грозами ожидаются в Московском регионе вечером

РИАМОиещё 1
1 час назад

В Москве и Московской области во вторник днем ожидается жаркая и сухая погода, вечером в регион придут грозы с ливнями и порывистым ветром, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ливни с грозами ожидаются в столице вечером
Фото: ТАССТАСС

Ветер ожидается северо-восточный, восточный со скоростью до 3-8 м/с, при грозе ветер будет порывистым.

Тем не менее воздух в Москве в течение дня успеет прогреться до +27..30 градусов, в Подмосковье – до +26..31 градуса, что на 8 градусов выше климатической нормы августа.

Атмосферное давление во вторник будет слабо падать и достигнет отметки 747 мм рт. ст.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Московская Область,
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