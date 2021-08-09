Москвичи отказались экономить на похоронах — средний чек на организацию церемонии в столице не изменился за первые шесть месяцев 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обслуживающее столичные кладбища ГБУ «Ритуал».

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Уточняется, что выручка учреждения в первом полугодии выросла на 18 процентов — пропорционально приросту числа умерших в столице.

Вместе с тем, объем выручки ритуальных агентств по всей России с января по июнь 2021 года составил 36,9 миллиарда рублей. Этот показатель вырос всего на девять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тогда россияне потратили на ритуальные услуги 34,07 миллиарда рублей.

По данным Росстата, в январе — июне 2021 года в стране умерли 1,1 миллиона человек, что на 16 процентов больше, чем за тот же период 2020 года, когда зафиксировали 946,5 тысячи смертей.

На этом фоне в России выросла доля кремаций, что обходится в среднем на 40 процентов дешевле, чем захоронения в землю, заключил вице-президент «Союза похоронных организаций и крематориев России» Владимир Родькин.