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Москвичи отказались экономить на похоронах

Мослента
41 минуту назад

Москвичи отказались экономить на похоронах — средний чек на организацию церемонии в столице не изменился за первые шесть месяцев 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обслуживающее столичные кладбища ГБУ «Ритуал».

Москвичи отказались экономить на похоронах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что выручка учреждения в первом полугодии выросла на 18 процентов — пропорционально приросту числа умерших в столице.

Вместе с тем, объем выручки ритуальных агентств по всей России с января по июнь 2021 года составил 36,9 миллиарда рублей. Этот показатель вырос всего на девять процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Тогда россияне потратили на ритуальные услуги 34,07 миллиарда рублей.

По данным Росстата, в январе — июне 2021 года в стране умерли 1,1 миллиона человек, что на 16 процентов больше, чем за тот же период 2020 года, когда зафиксировали 946,5 тысячи смертей.

На этом фоне в России выросла доля кремаций, что обходится в среднем на 40 процентов дешевле, чем захоронения в землю, заключил вице-президент «Союза похоронных организаций и крематориев России» Владимир Родькин.

Ранее, 17 июля, музыканта и актера Петра Мамонова похоронили в подмосковном городе Верея. Прощание с Мамоновым состоялось ранним утром в Донском монастыре, после чего траурный кортеж отправился в Верею, где артист жил с середины 1990-х годов. Сообщается, что его похоронили на местном кладбище, на церемонию пришло большое количество местных жителей.

Новости Москвы,Петр Мамонов,
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