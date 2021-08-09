В метро призвали пассажиров не удерживать двери вагонов

В столичном метро призвали пассажиров не удерживать двери вагонов поездов на станциях, поскольку из-за этого могут возникнуть задержки в графике движения. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

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Ранее в понедельник удерживание дверей пассажирами на станции "Библиотека имени Ленина" привело к увеличению интервалов движения составов на Сокольнической линии.

"Движение поездов на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком. Убедительно просим не удерживать двери: это негативно отражается на графике движения и увеличивает скопление пассажиров на платформах следующих станций", – говорится в сообщении.

Там отметили, что из-за удерживания дверей поезд дольше находится на станции, поэтому следующие за ним составы вынуждены двигаться с пониженной скоростью. Это приводит к тому, что пассажиры на последующих станциях дольше ждут своих поездов. В пресс-службе призвали пассажиров не пытаться задерживать уходящий поезд, поскольку в часы пик интервалы их движения минимальны.

"Ожидание следующего поезда не займет много времени", – добавили в подземке.