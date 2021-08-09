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В московском метро призвали пассажиров не удерживать двери вагонов во избежание задержек

Москва24иещё 1
1 час назад

В столичном метро призвали пассажиров не удерживать двери вагонов поездов на станциях, поскольку из-за этого могут возникнуть задержки в графике движения. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

В метро призвали пассажиров не удерживать двери вагонов
Фото: m24.rum24.ru

Ранее в понедельник удерживание дверей пассажирами на станции "Библиотека имени Ленина" привело к увеличению интервалов движения составов на Сокольнической линии.

"Движение поездов на Сокольнической линии осуществляется в соответствии с графиком. Убедительно просим не удерживать двери: это негативно отражается на графике движения и увеличивает скопление пассажиров на платформах следующих станций", – говорится в сообщении.

Там отметили, что из-за удерживания дверей поезд дольше находится на станции, поэтому следующие за ним составы вынуждены двигаться с пониженной скоростью. Это приводит к тому, что пассажиры на последующих станциях дольше ждут своих поездов. В пресс-службе призвали пассажиров не пытаться задерживать уходящий поезд, поскольку в часы пик интервалы их движения минимальны.

"Ожидание следующего поезда не займет много времени", – добавили в подземке.

Ранее на участке Сокольнической линии метро между станциями "Университет" и "Юго-Западная" возобновилось движение поездов. Уточняется, что составы по-прежнему пока не будут останавливаться на станции "Проспект Вернадского": там продолжаются работы по строительству перехода на одноименную станцию Большой кольцевой линии.

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