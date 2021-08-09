В Москве начали расти ставки на арендное жилье

В августе на столичном рынке аренды жилья наблюдается оживление. По традиции летом растет трудовая миграция населения из регионов, повышается спрос на аренду жилья среди студентов, которые переезжают в Москву для поступления в вузы. В результате съемное жилье начало дорожать. По мнению аналитиков, осенью арендные ставки вырастут на 10%.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Высокий сезон

Видео дня

В начале августа спрос на долгосрочную аренду жилья заметно вырос. Как пояснила директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова, квартиры начали искать студенты, которые в этом году смогут учиться офлайн.

«В этом году студенты значительно раньше начали интересоваться арендой жилья. Сказался негативный опыт прошлого года, когда к началу сентября на рынке аренды жилой недвижимости ощущался реальный дефицит предложения», — добавила директор департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости компании «Этажи» Ольга Павлинова.

Запросы на аренду также увеличиваются благодаря оживлению на деловом рынке, восстановлению секторов услуг и общественного питания. Возвращаются с дистанционного режима работы иногородние сотрудники. Приток в Москву трудовых мигрантов заметно усилился с 16 июня после продления льготного периода для иностранцев в РФ. Напомним, что в сегменте арендаторов экономичного жилья 80% составляют граждане стран СНГ, 20% приходится на жителей регионов РФ и стран дальнего зарубежья.

Недетские страхи

Семьи с детьми, как правило, ищут в аренду трехкомнатные и многокомнатные квартиры в хорошем районе, желательно у парка, с приличным ремонтом. Но, к сожалению, многие собственники не хотят сдавать жилье семьям с детьми, особенно дошкольного возраста.

«Наличие детей в семье съемщиков, к сожалению, всегда было отрицательным фактором для собственника, но сейчас эта тенденция особенно заметна, — подчеркнула Дымова. — Арендодатели считают, что квартира после проживания семьи с малолетними детьми придет в негодность. Поэтому зачастую максимум, на который может рассчитывать семья с детьми, — это морально устаревшая квартира со старым ремонтом, которую собственнику практически не жалко».

Аналитики зафиксировали новый тренд в поведении молодых арендаторов без детей: в сегментах комфорт плюс и бизнес наибольший интерес сфокусирован на достойных, а не на бюджетных вариантах. «Молодые менеджеры среднего звена все чаще ищут просторные квартиры с хорошим ремонтом в благоустроенных новых жилых комплексах, с красивыми видами. Доля запросов на такие объекты выросла на 15% с периода до пандемии в прошлом году», — отмечает Юлия Дымова. По ее мнению, для работающих граждан без детей идеальный вариант — «однушка» в приличном состоянии рядом с метро до 35 тыс. руб.

Торг уместен

Заместитель директора департамента аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова обратила внимание на новые тенденции спроса в массовом сегменте. Например, год назад в условиях ковидокризиса арендаторы ради экономии бюджета переезжали в более дешевое жилье — снимали комнаты за 10–13 тыс. руб. в месяц, квартиры за 20–25 тыс. руб., зачастую вскладчину. Теперь наблюдается обратная миграция, так как многие из них могут позволить себе арендовать квартиры за 30–40 тыс. руб. и не совместно, а единолично.

Традиционно самыми востребованными среди арендаторов считаются «однушки» в удаленных районах города, но в пешей доступности от станции метро или МЦК — это недорого и удобно, так как можно точно рассчитать время в пути. Сегодня же в рамках одного арендного бюджета некоторые наниматели предпочитают квартиры на окраинах столицы, в удалении от метро — там можно найти варианты лучшего качества или большей комнатности. Новый тренд Полякова объяснила сохранением формата удаленной работы, а также развитием транспортной инфраструктуры города и популярностью каршеринга.

«Не пользуется спросом переоцененное жилье: к примеру, собственник сделал ремонт в квартире экономкласса и решил поднять ставку найма — вероятнее всего, такой вариант арендаторы оставят без внимания, так как ценовая чувствительность в этом сегменте высокая и клиенты не собираются переплачивать», — сообщила Оксана Полякова.

По ее словам, нынешние квартиросъемщики, напротив, рассчитывают на скидки 5–10%, понимая готовность наймодателей к торгу — экономическая и эпидемиологическая нестабильность, опасения новых ограничений и оттока арендаторов из Москвы заставляют собственников быть более сговорчивыми.

Доступный юго-восток

70% столичного рынка найма жилья занимают объекты массового сегмента. По объему арендного предложения эконом- и комфорт-классов по-прежнему лидируют ЮВАО, ВАО и ЮАО. На сегодняшний день, по оценке Поляковой, наибольшее число вариантов представлено в районах Орехово-Борисово Южное и Северное, Измайлово Северное, Чертаново Северное, Центральное и Южное. В рейтинге доступного жилья лидирующие позиции занимает район Некрасовка (ЮВАО), где однокомнатную квартиру можно снять за 30 тыс. руб. в месяц. Второе место у Внукова (ЗАО) — 30 050 руб., третье у Восточного (ВАО) — 30 079 руб. За ними следуют Капотня (ЮВАО) — 30 087 руб. и Косино-Ухтомский (ВАО) — 31 250 руб.

Конечно, интересные варианты периодически появляются на сайтах риелторов и в других городских районах. Но привлекательные предложения быстро уходят из экспозиции, а лоты с завышенной ценой «зависают».

«Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве сейчас находится на уровне 38–42 тыс. руб., двухкомнатной — 55–60 тыс. руб.», — отметила Ольга Павлинова.

По ее словам, по сравнению с августом прошлого года ставка аренды «однушек» выросла на 8%, «двушек» — чуть более 2%. Сейчас в период высокого спроса получить скидку на востребованные варианты маловероятно, а вот на квартиры, не пользующиеся популярностью, например, в отдаленных районах или со слаборазвитой инфраструктурой, временную скидку вполне можно получить. Но расслабляться не стоит. Как показывает практика, спустя несколько месяцев собственник все равно постарается поднять цену до уровня своих ожиданий.

Прогноз на осень

В августе, сентябре и октябре обычно ажиотаж на столичном рынке аренды жилья достигает пика.

«Вслед за спросом, вероятно, поднимутся и арендные ставки у наиболее ликвидных объектов, примерно на 5–6%. В ноябре и декабре будем наблюдать стандартную сезонную стагнацию. Конечно, эти прогнозы верны в стабильных условиях, многое зависит от эпидемиологической ситуации», — отметила Оксана Полякова.

Как полагает Ольга Павлинова, ставки аренды на однокомнатные квартиры в условиях высокого спроса и роста стоимости самих квартир продолжат расти и к концу году могут прибавить еще 2–3%. При этом осенью возможен скачок роста средней цены из-за изменения структуры предложения, когда наиболее выгодные и доступные варианты будут сданы.