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Собянин анонсировал запуск десяти новых станций московского метро

Мослента
31 минуту назад

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск десяти новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена на западе и юго-западе города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Собянин анонсировал запуск десяти новых станций метро
Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы.Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Во время осмотра «Кунцевской» Собянин заявил, что все станции запустят в этом году.

«Станция метро "Кунцевская" — одна из сложнейших. <...> Важнейший участок, в составе которого строится станция, даст совершенно другие транспортные возможности, разгрузит радиальные направления метрополитена и улично-дорожную сеть», — добавил он.

Вместе со станциями «Терехово» и «Кунцевская» западного участка БКЛ планируется открыть станцию «Давыдково», расположенную на юго-западе. Кроме того, завершается строительство станций «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская», «Зюзино» и реконструкция «Каховской».

По данным ТАСС, западный участок Большого кольца готов более чем на 90 процентов. Строителям предстоит сделать отделку, монтаж коммуникаций, благоустройство и пусконаладочные работы.

Ранее в августе Собянин рассказал о строительстве «города в городе» в кварталах по реновации. Мэр отметил, что в новых районах планируют создать развитую инфраструктуру и рабочие места для жителей.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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