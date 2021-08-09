Собянин анонсировал запуск десяти новых станций метро

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск десяти новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена на западе и юго-западе города. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы. Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Во время осмотра «Кунцевской» Собянин заявил, что все станции запустят в этом году.

«Станция метро "Кунцевская" — одна из сложнейших. <...> Важнейший участок, в составе которого строится станция, даст совершенно другие транспортные возможности, разгрузит радиальные направления метрополитена и улично-дорожную сеть», — добавил он.

Вместе со станциями «Терехово» и «Кунцевская» западного участка БКЛ планируется открыть станцию «Давыдково», расположенную на юго-западе. Кроме того, завершается строительство станций «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Калужская», «Зюзино» и реконструкция «Каховской».

По данным ТАСС, западный участок Большого кольца готов более чем на 90 процентов. Строителям предстоит сделать отделку, монтаж коммуникаций, благоустройство и пусконаладочные работы.