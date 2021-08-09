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Собянин осмотрел ход строительства станции "Кунцевская" БКЛ

Москва24
59 минут назад

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Кунцевская" Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Собянин осмотрел ход строительства станции "Кунцевская" БКЛ
Фото: ТАССТАСС

К настоящему времени основные работы завершены, сейчас идут архитектурно-отделочные работы, а также монтаж инженерных систем.

"Метро "Кунцевская" – один из самых сложнейших узлов. &lt;...&gt; это крупнейший транспортно-пересадочный узел, который объединяет МЦД-1, Арбатско-Покровскую линию метрополитена, Филевскую и Большую кольцевую линию метрополитена и меняет транспортную ситуацию целого ряда районов Москвы и около 500 тысяч жителей", – сказал мэр.

Он также добавил, что западный участок БКЛ, к которому относится и "Кунцевская, состоит из четырех станций: две из них уже запущены, еще две планируется достроить до конца текущего года. Общая готовность участка составляет более 90%.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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