Движение на участке «Университет» — «Юго-Западная» возобновили

В Москве возобновили движение по Сокольнической линии метро на участке «Университет» — «Юго-Западная».

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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Станции метро «Университет» и «Юго-Западная» будут работать в обычном режиме, однако «Проспект Вернадского» останется закрытым из-за строительства перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии (БКЛ).