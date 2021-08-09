Время работы Московского зоопарка сократилось на час

Режим работы Московского зоопарка сокращается на один час. Об этом сообщается в группе во ВКонтакте столичного зоосада.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"До осени еще далеко, но световой день немного уменьшается. Поэтому мы вынуждены сократить время работы Зоопарка на 1 час", – говорится в публикации.

При этом уточняется, что зоопарк по-прежнему продолжит работать ежедневно без выходных. Зоопарк будет работать с 7:30 до 21:00, а детская территория – с 9:00. Вход будет закрываться в 20:00.

Ранее в Московском зоопарке появились на свет пять птенцов красных и розовых фламинго. По словам сотрудников парка, сейчас птенцы больше похожи на маленькие серые комочки на тоненьких ножках.