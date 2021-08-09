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В московском метро с октября станет больше женщин-машинистов

Москва24иещё 1
1 час назад

В октябре вторая женская группа закончит учебу на машиниста электропоезда, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале. Сейчас новой профессии учатся 42 девушки. Среди них стюардесса, директор магазина, мастер спорта, сотрудник таможни и полицейский.

В метро станет больше женщин-машинистов
Фото:  Агентство "Москва"/Андрей Никеричев Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Обучение стартовало в марте этого года. Девушки проходят подготовку в смешанных группах вместе с мужчинами. В январе на Филевской линии появился первый женский отряд машинистов. Через некоторое время желание узнать больше о вакансии изъявили 130 женщин, а 42 пришли учиться.

"Более трети всех сотрудников Мосметро – женщины. По этому показателю мы на втором месте среди всех метрополитенов мира. Мы рады, что все больше женщин выбирают профессию машиниста – Мосметро дает возможность реализовать себя и заниматься любимым делом", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

5 марта к работе на МЦК приступила первая женщина – помощник машиниста поезда "Ласточка" Виктория Власенкова. Уточняется, что помощник машиниста контролирует работу приборов в кабине, следит за показаниями светофоров, сигнальных знаков и указателей для обеспечения безопасности движения поездов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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