В метро станет больше женщин-машинистов

"Более трети всех сотрудников Мосметро – женщины. По этому показателю мы на втором месте среди всех метрополитенов мира. Мы рады, что все больше женщин выбирают профессию машиниста – Мосметро дает возможность реализовать себя и заниматься любимым делом", – сказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.