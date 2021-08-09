Собянин: в парки Москвы вернулись занятия по йоге

В московские парки вернулись «Спортивные выходные», сообщил 9 августа мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.
По его словам, в парки вернулись «Спортивные выходные» — занятия по йоге, уличной гимнастике, dance mix, а также другие тренировки. Они проводятся бесплатно и проходят по субботам и воскресеньям.
Для того, чтобы стать участником занятий, нужно записаться в центре госуслуг «Мои документы» или на портале sportsweekend.ru.
Также мэр рассказал о возвращении павильонов «Здоровая Москва» к обычной работе.