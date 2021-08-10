Москвичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды

В ночь с 12 на 13 августа в небе над столицей можно будет понаблюдать за настоящим звездопадом — именно тогда в космосе пронесется поток Персеиды.

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Увидеть такой звездопад можно только один раз в год, когда планета Земля пересекает орбиту кометы 109Р / Свифта — Туттля.

В пресс-службе Московского планетария рассказали, что Персеиды станут лучшим звездопадом 2021 года. При хорошей погоде москвичи смогут увидеть до 110 метеоров в час.

Для наблюдения за этим красивым космическим явлением не требуются никакие технические устройства. При отсутствии облаков метеоры можно будет просто увидеть из своего окна. Пик активности звездопада — 12 августа в 23:00.