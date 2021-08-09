Собянин: павильоны «Здоровая Москва» возобновляют работу в обычном режиме

Павильоны «Здоровая Москва», временно перепрофилированные в пункты массовой вакцинации, с 9 августа возобновляют работу в обычном режиме. Москвичи вновь смогут проверить в них свое здоровье. Об этом сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
«Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей. Поэтому с 9 августа павильоны «Здоровая Москва» возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей», - пояснил Собянин.
Столичный градоначальник напомнил, что обследование в павильонах поводится бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. А результаты можно будет узнать в электронной медкарте.
При этом сейчас особый акцент врачами в павильонах «Здоровая Москва» будет сделан на выявление и профилактику осложнений после COVID-19, отметил он.
«Москвичам, переболевшим ковидом, рекомендуется пройти пять дополнительных исследований: оценку функционального состояния дыхательной системы, биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера (биохимический маркер свертываемости крови), тест с 6-минутной ходьбой для выявления возможных проблем в работе сердца и легких, а также рентгенографию органов грудной клетки», - пояснил Сергей Собянин.
По словам мэра, в павильонах «Здоровая Москва» по-прежнему можно будет сделать прививку от коронавируса.
Ранее в Москве на фоне роста заболеваемости был ограничен доступ для непривитых жителей и гостей столицы в кафе и рестораны. После объявления об ограничениях в пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах Москвы, выстроились огромные очереди.
30 июля в Москве было отменено требование об обязательном ношении перчаток в транспорте, магазинах и других общественных местах города. По словам Сергея Собянина, благодаря массовой вакцинации и профилактическим мерам количество новых случаев коронавируса в городе снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций – в 1,6 раза к пиковым значениям июня.