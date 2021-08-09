Собянин: павильоны «Здоровая Москва» возобновляют работу в обычном режиме

Павильоны «Здоровая Москва», временно перепрофилированные в пункты массовой вакцинации, с 9 августа возобновляют работу в обычном режиме. Москвичи вновь смогут проверить в них свое здоровье. Об этом сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

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«Сегодня имеющихся мощностей в Москве достаточно для продолжения массовой вакцинации без ажиотажа и очередей. Поэтому с 9 августа павильоны «Здоровая Москва» возобновляют проведение профилактических обследований для всех желающих москвичей», - пояснил Собянин.

Столичный градоначальник напомнил, что обследование в павильонах поводится бесплатно при наличии московского полиса ОМС или прикрепления к городской поликлинике. А результаты можно будет узнать в электронной медкарте.

При этом сейчас особый акцент врачами в павильонах «Здоровая Москва» будет сделан на выявление и профилактику осложнений после COVID-19, отметил он.

«Москвичам, переболевшим ковидом, рекомендуется пройти пять дополнительных исследований: оценку функционального состояния дыхательной системы, биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера (биохимический маркер свертываемости крови), тест с 6-минутной ходьбой для выявления возможных проблем в работе сердца и легких, а также рентгенографию органов грудной клетки», - пояснил Сергей Собянин.

По словам мэра, в павильонах «Здоровая Москва» по-прежнему можно будет сделать прививку от коронавируса.

Ранее в Москве на фоне роста заболеваемости был ограничен доступ для непривитых жителей и гостей столицы в кафе и рестораны. После объявления об ограничениях в пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах Москвы, выстроились огромные очереди.