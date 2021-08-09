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В Москве выявили 2 150 новых случаев COVID-19

Москва24иещё 26
50 минут назад

В Москве за прошедшие сутки выявили 2 150 новых случаев коронавируса, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В Москве выявили 2 150 новых случаев COVID-19
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"За сутки госпитализировано 673 человека. На ИВЛ находятся 396 человек. В городе выздоровели еще 2 618 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 392 213", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончались 59 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.В Оперштабе напомнили о необходимости вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

Как сообщалось, всего России за сутки подтвердили 22 160 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В Санкт-Петербурге подтвердили 1 895 случаев коронавируса, в Московской области – 1 487, в Нижегородской области – 539.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 469 910 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

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