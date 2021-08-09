В Москве выявили 2 150 новых случаев COVID-19

В Москве за прошедшие сутки выявили 2 150 новых случаев коронавируса, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"За сутки госпитализировано 673 человека. На ИВЛ находятся 396 человек. В городе выздоровели еще 2 618 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 392 213", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в столице скончались 59 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.В Оперштабе напомнили о необходимости вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.