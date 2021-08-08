До конца года в Москве откроется еще шесть вокзалов МЦД

Шесть новых вокзалов МЦД планируется открыть в столице до конца 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина со ссылкой на интервью главы города телеканалу «Россия 1».

«Много объектов проектируется, строится на уже открытых диаметрах — МЦД-1 и МЦД-2. И готовимся к следующим пускам. Это МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5», — подчеркнул глава города.

Также сообщается, что сейчас идет проектирование и строительство трех диаметров: МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 «Киевско-Горьковский» (от Апрелевки до Железнодорожного) и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» (от Пушкина до Домодедова). Также в ближайшие годы планируется завершить строительство Большой кольцевой линии метро, первого участка Троицкой линии, а также продлить метро до Внукова и района Северный.