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До конца года в Москве откроется еще шесть вокзалов МЦД

Мослента
1 час назад

Шесть новых вокзалов МЦД планируется открыть в столице до конца 2021 года. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина со ссылкой на интервью главы города телеканалу «Россия 1».

До конца года в Москве откроется еще шесть вокзалов МЦД
Фото: пресс-служба мэра Москвыпресс-служба мэра Москвы

Всего на данный момент на линиях МЦД было открыто 18 остановочных пунктов.

«Много объектов проектируется, строится на уже открытых диаметрах — МЦД-1 и МЦД-2. И готовимся к следующим пускам. Это МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5», — подчеркнул глава города.

Также сообщается, что сейчас идет проектирование и строительство трех диаметров: МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» (от Зеленограда до Раменского), МЦД-4 «Киевско-Горьковский» (от Апрелевки до Железнодорожного) и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий» (от Пушкина до Домодедова). Также в ближайшие годы планируется завершить строительство Большой кольцевой линии метро, первого участка Троицкой линии, а также продлить метро до Внукова и района Северный.

Ранее Сергей Собянин вручил награды за «Лучший реализованный проект в области строительства». Победителями в 11 номинациях стали 24 проекта.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Международный аэропорт Внуково,
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