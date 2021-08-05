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Сварочные работы стали причиной пожара в строящемся здании в центре Москвы

Агентство «Москва»иещё 5
8 часов назад

Причиной пожара на строительной площадке в центре столицы стало проведение сварочных работ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании-застройщика ANT Development.

Сварочные работы стали причиной пожара в строящемся здании в центре Москвы
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

«К возгоранию на строительной площадке привело ведение сварочных работ. Площадь возгорания составила не более 20 кв. м, в настоящий момент работает пожарная бригада. Пострадавших на стройплощадке нет, пожар локализован и потушен», - сказали в компании.

Ранее сообщалось, что на третьем этаже строящегося здания на ул. Земляной Вал загорелись деревянные настилы и строительные леса. В целях безопасности люди покинули объект. В МЧС уточнили, что в 13:53 пожар был локализован, а в 14:03 ликвидирован.

Новости Москвы,МЧС,АГН "Москва",
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