Сварочные работы стали причиной пожара в строящемся здании в центре Москвы

Причиной пожара на строительной площадке в центре столицы стало проведение сварочных работ. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании-застройщика ANT Development.

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

«К возгоранию на строительной площадке привело ведение сварочных работ. Площадь возгорания составила не более 20 кв. м, в настоящий момент работает пожарная бригада. Пострадавших на стройплощадке нет, пожар локализован и потушен», - сказали в компании.