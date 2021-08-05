В столицу вернется 30-градусная жара

В Москве и Подмосковье в предстоящие выходные ожидается жаркая погода, температура воздуха составит около 30 градусов, сообщает Гидрометцентр России. По прогнозам синоптиков, в пятницу ночью и в субботу в столичном регионе ожидаются дожди.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

"После прохождения фронтальных дождей в столицу придет очень теплая погода. Значения средней суточной температуры превысят климатическую норму на пять градусов", – говорится в сообщении.

Прогнозируется, что в пятницу воздух в столице прогреется до плюс 20-22, в Подмосковье – до 18-23 градусов. В субботу и воскресенье днем в городе ожидается плюс 27-29, в области – 26-31. По данным синоптиков, в начале следующей недели температура воздуха в ночные часы составит плюс 14-19, в дневные – 25-30.