Голуби начали замертво падать с деревьев в Москве

Житель Бабушкинского района пожаловался на массовую гибель голубей на северо-востоке Москвы. Ролик о проблеме опубликовали в группе «Бабка наше все — Бабушкинский, прививайся!» во «ВКонтакте».

Фото: Мослента Мослента

На кадрах видно, что под деревом около станции метро «Бабушкинская» лежат мертвые птицы. «Опять травят голубей, падают прямо с деревьев и умирают на месте», — прокомментировал автор. По его мнению, птицы погибли от рук человека.

Подписчики группы оставили встревоженные комментарии. «Люди, остановитесь!», «Вторгаетесь в святая святых», — написали пользователи. Один из юзеров предложил обратиться в полицию и заметил, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность по статье 245 УК России («Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий»).

Некоторые засомневались в версии об отравлении птиц и предположили, что голуби могли погибнуть из-за жаркой погоды или болезни. «Среди популяций голубей постоянно случаются эпидемии», — отметил подписчик.