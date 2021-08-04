В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Еще пять автомобилей разыграли среди вакцинированных москвичей

Вечерняя Москваиещё 2
1 час назад

Очередной розыгрыш пяти автомобилей среди вакцинированных от коронавируса москвичей прошел в рамках акции «Вакцина рулит».

Пять автомобилей разыграли среди вакцинированных москвичей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Методом случайного выбора в качестве победителей компьютер выбрал Ивана Дмитриевича, Александра Михайловича, Азима, Валентину Леонидовну, а также Валентину Степановну. В розыгрыше приняли участие все, кто получил первую дозу вакцины в столице в период с 26 июля по 1 августа.

Организаторы самостоятельно свяжутся с победителями и сообщат, как забрать автомобиль. Проверить выигрыш можно также в специальном сервисе на mos.ru. Для этого необходимо ввести номер полиса ОМС или серию и номер паспорта, отмечает «Москва 24».

Решение о запуске дополнительной программы стимулирования вакцинации принял мэр Москвы Сергей Собянин. Главным выигрышем для вакцинированных, по словам главы города, по-прежнему останется здоровье.

Для москвичей старше 60 лет действует еще одна поощрительная акция — «Миллион призов» (#ПобедимCOVIDВместе). В ней смогут поучаствовать те, кто привился первым компонентом вакцины до 15 августа включительно.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».

Новости Москвы,Сергей Собянин,Mos.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители