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Сорвавшийся с эстакады ЦКАД в подмосковье грузовик попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Фура сорвалась с эстакады Центральной кольцевой дороги в Раменском городском округе. Видео с места происшествия публикует «RT на русском».

На кадрах видно, рядом с упавшим большегрузом разгорелся пожар. Сотрудники тушат то, что осталось от грузовика.

По сообщениям РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД, водитель погиб.

«Время 15:05, 165 километр ЦКАД. Фура Volvo съехала с дороги, опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель, по предварительной информации, погиб. Обстоятельства устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

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