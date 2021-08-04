Сорвавшийся с эстакады ЦКАД в подмосковье грузовик попал на видео

Фура сорвалась с эстакады Центральной кольцевой дороги в Раменском городском округе. Видео с места происшествия публикует «RT на русском».

На кадрах видно, рядом с упавшим большегрузом разгорелся пожар. Сотрудники тушат то, что осталось от грузовика.

По сообщениям РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД, водитель погиб.