Сорвавшийся с эстакады ЦКАД в подмосковье грузовик попал на видео

Фура сорвалась с эстакады Центральной кольцевой дороги в Раменском городском округе. Видео с места происшествия публикует «RT на русском».
На кадрах видно, рядом с упавшим большегрузом разгорелся пожар. Сотрудники тушат то, что осталось от грузовика.
По сообщениям РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД, водитель погиб.
«Время 15:05, 165 километр ЦКАД. Фура Volvo съехала с дороги, опрокинулась в кювет. В результате ДТП водитель, по предварительной информации, погиб. Обстоятельства устанавливаются», — сказал собеседник агентства.