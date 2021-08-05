Часть набережной Шевченко сделают пешеходной по выходным

Часть набережной Тараса Шевченко станет пешеходной на период с 13 августа по 31 октября нынешнего года по выходным и праздничным дням. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"В выходные и праздники часть набережной Тараса Шевченко станет пешеходной – ее закроют для машин", – уточнили в ведомстве.

Движения машин не будет от дома 12, строения 26 на Кутузовском проспекте до моста "Багратион". Перекрытия будут вводить с 23:00 дня перед выходным или праздником до 06:00 следующего же рабочего дня.