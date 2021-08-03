Более 150 тысяч москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании в сентябре

По данным на 15:00 сегодня, 3 августа, 150 тысяч москвичей подали заявление на участие в электронном голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Жители Москвы смогут проголосовать за депутатов Госдумы, а жители ряда районов также выберут депутатов Московской городской Думы и муниципальных депутатов Щукина, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Стать участниками удаленного голосования смогут зарегистрированные в Москве граждане Российской Федерации, у которых есть активное избирательное право, и которым на день голосования исполнится 18 лет. Кроме того, необходима будет полная учетная запись на портале mos.ru. Подача заявления доступна до 23:59 13 сентября.

Для этого нужно пройти авторизацию на mos.ru и перейти по ссылке. Еще можно использовать приложения «Моя Москва» или «Госуслуги Москвы». чтобы отправить заявление, необходимо ввести код из СМС-сообщения. Для его получения требуется нажать кнопку «Запросить код подтверждения», которая находится после формы с информацией о пользователе.

Итоговое количество жителей российской столицы, зарегистрированных электронными избирателями, станет известно после завершения регистрации. Это обусловлено тем, что поданные заявления подвергаются обязательной проверке в ЦИК России.